КСИР сообщил об ударе по офису Нетаньяху

Иран заявил о ракетном ударе по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению КСИР, в ходе десятой волны атак вооруженные силы Ирана нанесли удары ракетами Kheibar не только по зданию офиса Нетаньяху, но и по месту расположения командующего военно-воздушными силами Израиля.

В заявлении также говорится, что судьба премьер-министра еврейского государства после удара «остается неизвестной».

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи ранее заявил, что подземный ядерный объект в иранском Натанзе подвергся нападению.