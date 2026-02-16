В Израиле допустили запрос США на участие ЦАХАЛ в ударе по Ирану

Израильские власти допускают, что администрация США может запросить прямое участие ЦАХАЛ в возможном ударе по Ирану. Об этом сообщил портал Ynet .

По данным издания, израильское командование больше не рассматривает сценарий ограниченного обмена ударами и готовится к риску масштабного регионального конфликта. В стране развернули семь батальонов противовоздушной обороны — около 100–150 пусковых установок, рассчитанных на отражение длительных ракетных атак.

Одновременно Военно-воздушные силы Израиля усиливают инфраструктуру авиабаз, чтобы сохранить боеспособность авиации в случае интенсивного ответного удара со стороны Ирана.

CBS News сообщал, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Мар-а-Лаго обсуждали возможность израильских ударов по Ирану. По данным источников, Вашингтон готов поддержать такие действия, если договоренности с Тегераном достигнуть не удастся.