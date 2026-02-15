Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время декабрьской встрече в Мар-а-Лаго обсудили возможность нанесения израильских ударов по Ирану в 2026 году. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Трамп заявил <…>, что поддержит израильские удары по иранской программе создания баллистических ракет, если не удастся достичь соглашения между Вашингтоном и Тегераном», — заявили журналисты.

Два месяца спустя высокопоставленные представители военного и разведывательного сообщества США обсудили возможность поддержки нового раунда ударов Израиля по Ирану. При этом акцентировали внимание не на способности Тель-Авива действовать самостоятельно, а на том, как смогут им помочь американцы в этом вопросе.

В частности, разрешить пролет через территории стран, расположенных вдоль потенциального маршрута израильских самолетов, а также возможность их дозаправки в воздухе. Пока неизвестно, какие именно государства согласятся на использование своего воздушного пространства.

Ранее Пентагон сообщил о захвате ВМС США танкера, перевозившего иранскую нефть. Американские военные отследили его путь от Карибского моря до Индийского океана.