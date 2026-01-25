В Израиле допустили военный удар США по Ирану

США рассматривают возможность военного удара по Ирану, сообщило издание The Jerusalem Post . По данным издания, в Малаккский пролив вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, которая взяла курс в сторону Ближнего Востока.

Как отмечают журналисты, переброска этих сил существенно расширяет инструментарий президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана. Речь может идти как о прямом военном вмешательстве, так и о других сценариях давления, о которых, по словам автора материала, ранее упоминали иностранные дипломаты.

На фоне возможной эскалации в самом Иране продолжают подводить итоги недавних беспорядков. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи сообщил, что в результате столкновений погибли 3 117 человек. По его словам, среди них 2 427 — гражданские лица и сотрудники сил безопасности, еще 690 человек иранские власти относят к участникам террористических группировок.

В конце декабря в Иране начались массовые протесты из-за ухудшения экономической ситуации. Тегеран обвинил в беспорядках США и Израиль. Трамп предупредил, что Америка может нанести удар по Ирану, если власти будут жестоко подавлять волнения. Также глава Белого дома заявил о необходимости смены режима в этой стране.