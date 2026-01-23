Власти Ирана подтвердили гибель более трех тысяч человек на протестах в стране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально заявил о гибели 3117 человек в ходе недавних беспорядков. Об этом он написал в соцсети X .

«В числе погибших 2427 гражданских лиц и сотрудников сил безопасности Ирана, 690 — террористов», — сообщил он.

По его словам, повреждения получили 750 банков, 600 банкоматов, 700 магазинов, 200 школ и 350 мечетей. Также пострадали 300 жилых домов, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 24 автозаправочные станции и 800 автомобилей.

В конце декабря в Иране начались массовые протесты из-за ухудшения экономической ситуации. Тегеран заявил, что беспорядки организовали США и Израиль. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Америка может нанести удар по Ирану, если власти будут жестоко подавлять волнения.

Ранее Трамп пригрозил «стереть с лица Земли» Иран в случае попытки его убийства. Американский лидер также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за недостаточно жесткую политику в отношении Тегерана.