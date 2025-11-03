Три страны ЕС не поддержали большинство, призывающее использовать активы России

Три страны Евросоюза не поддержали позицию большинства государств ЕС, призывающих использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом написала итальянская газета Corriere della Sera .

«Италия и Франция не поддерживают передачу замороженных российских средств Украине: вероятно, правительства обеих стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными. Бельгия выступает против этого по той же причине», — отметили авторы материала.

В газете напомнили, что большая часть активов РФ находится на платформе Euroclear в Брюсселе. Авторы заявили, что ВПК Украины работает лишь на треть своего потенциала из-за нехватки средств. Из этого Евросоюз сделал вывод, что замороженные в Европе 140 миллиардов евро необходимы для будущего Украины.

Премьер Венгрии заявил, что захват российских активов Евросоюзом может привести к эскалации и прямому противостоянию с Россией. Орбан подчеркнул, что подобный шаг способен стать «прелюдией к войне».