Встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии

Итальянским властям свойственна русофобия, поэтому переговоры президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут проходить не в Риме. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол России в республике Алексей Парамонов.

Дипломат объяснил, что Италия могла стать площадкой для встречи двух лидеров, но этому помешала антироссийская позиция руководства страны.

«Все условия для этого, казалось бы, были. Это и хорошая инфраструктура, и преобладающие уважительные и дружеские настроения итальянцев в отношении России, и опыт проведения важнейших многосторонних и двусторонних мероприятий», — отметил он.

Парамонов добавил, что помехой для организации встречи в Риме стали «русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия» Италии.

Ранее Трамп написал, что переговоры с Путиным состоятся 15 августа на территории Аляски. Он назвал эту встречу долгожданной.