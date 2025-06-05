В Италии сотрудники морга по ошибке кремировали тело молдавского рабочего

В итальянском городе Турине сотрудники морга перепутали умерших, случайно отправив на кремацию тело молдавского рабочего. Об этом сообщила газета La Stampa .

Все произошло в ноябре 2023 года, но разбирательство по этому поводу началось только сейчас.

Двое сыновей мужчины приехали в Италию, чтобы забрать его тело и увезти на родину. Тогда и выяснилось, что урну с прахом рабочего забрала другая семья, которая его и развеяла.

Две сотрудницы морга признались, что ошиблись, передав молдаванина на кремацию вместо тела некоего румына. Они сообщили руководству, понесли дисциплинарное наказание и на этом все. Местная прокуратура не сочла их действия преступными.

Только сыновья молдаванина решили иначе. Сейчас они требуют, чтобы управление здравоохранения Турина выплатило им 12 тысяч евро (более одного миллиона рублей) в качестве компенсации.

Ранее в Калифорнии родственница обнаружила в гробу дяди другого мужчину.