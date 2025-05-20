В США женщина обнаружила в гробу дяди другого мужчину

Амента Хант заключила договор с Harrison-Ross Mortuary на погребение 80-летнего дяди. Перед похоронами она решила еще раз взглянуть на родственника, но увидела в гробу совсем другого человека.

«Там лежал парень в костюме моего дяди, но это был не мой дядя. Я просто продолжала смотреть на него. Я думала, что он не мог так потемнеть», — рассказала племянница.

Работник морга отмахнулся от претензий, заявив, что все в порядке. Только когда она показала фотографию дяди, он решил все проверить. Похороны задержали на три часа.

Тело дяди Хант нашли, но кем являлся человек, которого сотрудники агентства пытались выдать за него, женщина не знает. Она уверена, что для Harrison-Ross Mortuary это обычная практика, поэтому подала на агентство в суд.

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