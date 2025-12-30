IFQ: 2025 год стал худшим для Зеленского за все время на посту президента

Для президента Украины Владимира Зеленского 2025 год стал самым неудачным за все время нахождения у власти. Его преследовали неудачи ВСУ, давление США и коррупционные скандалы, сообщило IL Fatto Quotidiano.

Журналисты напомнили, что череда неудач началась с февраля уходящего года, когда глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс открыто обвинили Зеленского в том, что он не хочет завершения боевых действий. Кроме того, США объявили о заморозке части помощи и потребовали территориальных уступок.

Кроме того, американская сторона начала давить на Зеленского, чтобы он согласился на территориальные уступки. На протяжении всего года российские войска успешно продвигались в Донбассе и районе Купянска. Подразделения ВСУ уступали позиции и жаловались на дефицит боеприпасов и несовершенство ПВО. Также по всей Украине происходили массовые отключения электроэнергии.

На репутацию Зеленского негативно повлиял коррупционный скандал в компании «Энергоатом», в котором уличили бизнесмена и его друга Тимура Миндича. Выяснилось, что участники преступной схемы отмыли более восьми миллиардов, выделенных западными союзниками. Также в деле фигурирует экс-министр обороны Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров.