Умеров попросил у ФБР защиты от преследований НАБУ

Умеров попросил у ФБР защитить его от НАБУ в деле о коррупции

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров просил главу Федерального бюро расследований США Кэша Пателя предоставить ему защиту от обвинений в коррупции. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается расследованием коррупционных инцидентов в окружении президента Владимира Зеленского. Умеров заинтересовал НАБУ в ходе расследования одного из дел о хищении государственных средств.

В публикации отметили, что на встречу с Пателем секретарь СНБО взял с собой заместителя главы СБУ Александра Поклада. Темой для разговора на этот раз стали не переговоры между Украиной, США, Россией и Европой.

«Эту встречу <…> организовали через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желательном отсутствии со стороны ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича», — подчеркнули в статье.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее сообщал, что НАБУ уже подготовило обвинение Умерову в хищении. До этого его вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу бизнесмена Тимура Миндича.