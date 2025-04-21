В Италии назвали вероятную причину смерти папы Франциска

Папа римский Франциск мог умереть из-за инсульта. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«В ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти», — указали в материале.

Накануне глава Католической церкви появился на публике в честь Пасхи. Он сидел в инвалидной коляске, а текст традиционного послания к верующим ему помог зачитать церемониймейстер, архиепископ Диего Равелли.

В феврале–марте понтифик перенес двустороннюю пневмонию, больше месяца провел в больнице. После этого ему прописали двухмесячный покой и отменили официальные мероприятия с его участием, при этом папа Франциск продолжал работать с документами и одобрять решения и назначения.