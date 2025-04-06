«Слегка окрепшим голосом». Папа римский появился на площади Святого Петра впервые после болезни

Папа римский Франциск после мессы, посвященной страдающим и болеющим, выехал на площадь Святого Петра в Ватикане на инвалидной коляске. Прямую трансляцию вел портал Vatican News .

Это было первое и неожиданное появление Франциска перед верующими после того, как 23 марта его выписали из больницы, где он провел почти 40 дней с диагнозом двустороннее воспаление легких. Слегка окрепшим голосом понтифик поприветствовал собравшихся на площади.

Месса прошла в рамках Юбилейного года христианства, который отмечается Римско-католической церковью. Франциску предписали покой в течение двух месяцев, все мероприятия с его участием отменили.

Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, сообщил, что после болезни состояние здоровья папы продолжает улучшаться. Он активно работает с документами, подписывает бумаги, одобряет решения и назначения, и его состояние продолжает улучшаться. Франциск должен делегировать проведение пасхальных ритуалов.

Ранее лечащий врач понтифика Серджо Альфьери рассказал, что Франциск чуть не умер 28 февраля от бронхиального спазма с приступом рвоты. Врачи решили попытаться спасти жизнь папы римского, несмотря на риск повреждения других органов. В ходе операции Франциск оставался в сознании и активно общался с медиками.