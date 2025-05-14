В Испании задержали экс-первого заместителя секретаря СНБО Украины

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины задержали в Испании. Об этом сообщило украинское Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«На территории Королевства Испания 14 мая 2025 года правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО», — заявили в НАБУ.

Также он занимал пост председателя межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Антикоррупционное бюро разыскивало его с июня 2024 года.

Имени задержанного ведомство не раскрыло, но по данным издания «Страна.ua», это Олег Гладковский. Сейчас решают вопрос о его экстрадиции.

По данным бюро, Гладковского вместе с бывшим замминистра обороны и неназванным руководителем департамента Минобороны обвинили в организации закупки грузовиков для армии по завышенным ценам. Ущерб государству составил более 17 миллионов гривен (409 тысяч долларов).

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против главы Минобороны Рустема Умерова. Предположительно, он незаконно отказался продлевать еще на один год соглашение с главой агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.