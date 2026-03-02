В Иране заявили о готовности к затяжной войне

Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency
Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Иран готов к затяжному противостоянию, тогда как США не настроены на длительную военную кампанию. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани в соцсети X.

«Иран, в отличие от США, подготовился к продолжительной войне», — написал он.

Вооруженный конфликт с участием США и Израиля против Ирана начался 28 февраля на фоне безрезультатных переговоров по ядерной программе Тегерана.

Армия обороны Израиля провела новую серию авиаударов по правительственным объектам в центре столицы Ирана. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир утвердил дальнейшие планы продолжения операции.

Израильская сторона сообщила о ликвидации высокопоставленных представителей Министерства разведки Ирана в ходе операции «Рычащий лев».

