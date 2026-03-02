ЦАХАЛ сообщил о ликвидации высокопоставленных разведчиков Ирана

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленных представителей Министерства разведки Ирана во время операции «Рычащий лев». Об этом сообщили на сайте ЦАХАЛ .

По данным военных, в результате удара погибли замминистра по вопросам Израиля Сейед Яхья Хамиди и глава разведуправления Джалал Фур Хоссейн. Также израильская армия уничтожила других сотрудников ведомства.

Министерство разведки Исламской Республики играет ключевую роль в координации внешней деятельности страны, считают в Израиле. Речь идет в том числе о взаимодействии с вооруженными группировками в регионе.

Во время боевых действий в секторе Газа ЦАХАЛ обнаружил документы, свидетельствующие о попытках создать совместный штаб с участием ливанской группировки «Хезболла», палестинского движения ХАМАС и КСИР.

Ранее в Иране сообщили об атаке США и Израиля на ядерный объект в Натанзе.