В Иране в течение суток проведут заседание для выбора нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана соберется на заседание в течение суток, чтобы обсудить назначение нового верховного лидера. Об этом сообщило издание Fars со ссылкой на члена данного совета, аятоллу Хосейна Мозаффари.

«Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера <…> Мы надеемся, что <…> это произойдет в ближайшие 24 часа», — сказал Мозаффари.

По словам представителя, Совет экспертов Ирана еще не обсуждал этот вопрос. Аятолла призвал жителей страны не распространять недостоверную информацию о выборе нового верховного лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп описал худший сценарий развития конфликта с Ираном: новая власть будет такой же плохой. Политик объявил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Исламской республики, который должен изменить ее курс и принести «гармонию и мир».