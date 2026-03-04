Трамп назвал худший сценарий событий в Иране

Президент США Дональд Трамп описал худший сценарий развития конфликта с Ираном: новая власть будет такой же плохой. Эти комментарии прозвучали в начале встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который подчеркнул, что он и Трамп «на одной стороне» по Ирану, сообщило издание Politico .

«Худший сценарий — это если мы это сделаем, а потом кто-то придет к власти, кто будет таким же плохим, как предыдущий. <…> Такое может произойти. Мы этого не хотим», — сказал Трамп.

Это самое ужасное, по мнению президента, «пройти через все», а через пять лет осознать, что привели к власти человека, который ничем не лучше.

Он также заявил о серьезном ущербе, нанесенном Ирану, и отметил, что именно он подтолкнул Израиль к ударам, а не наоборот.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию в Иране. Исламская республика ответила ударами по Израилю и американским военным базам в регионе.

Ранее источники CNN сообщили, что Центральное разведывательное управление США снабжает курдские силы оружием, чтобы спровоцировать восстание в Иране. Трамп лично созванивался с лидерами ключевых курдских движений Ирака.