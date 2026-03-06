Дональд Трамп объявил, что хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана. Сына убитого при бомбежках Али Хаменеи республиканец назвал ничтожеством. Истинный будущий глава республики, по его словам, должен изменить ее курс и принести «гармонию и мир». А как причинять добро направо и налево, ему, естественно, виднее. Какие могут быть сомнения, когда ты — «сам помазанник Христа для Армагеддона».

Вы скажете — какой помазанник, что за библейские мотивы, чушь и бред! Конечно, чушь и, безусловно, бред. Однако же американским военным вторжением в Иран Пентагон решил объяснять именно таким образом — через библейскую риторику. Впрочем, на фоне высказываний министра обороны Пита Хегсета такой ход как будто бы и не должен удивлять. Его уже давно считают религиозным фанатиком, а сам Хегсет с гордостью рассказывает о своей татуировке с иерусалимском крестом на груди.

В Сети полно нарезок с его брифингов, на которых Хегсет с трибуны говорит о том, что «вся сила, вся честь и вся слава принадлежат нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу». Также глава Минобороны любит цитировать Евангелие, особенно когда в нем находятся подходящие для оправдания своих действий фрагменты.

Фото: Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com

«Возьми свой крест и следуй за мной». Очевидно, Христос был послан не для того, чтобы быть дипломатом, он был разрушителем», — пояснял министр на одном из выступлений. Давать никаких оценок этому мы не будем, просто тут же хочется вспомнить слова главы Госдепа Марко Рубио о том, почему США решили бороться с властями Исламской Республики.

Давайте я вам объясню на простом английском языке: в Иране правят безумцы, религиозные фанатичные безумцы. Марко Рубио госсекретарь США

То есть власть суверенной страны на Ближнем Востоке — религиозные фанатики. Хегсет, забившийся религиозными татуировками (у него их полно, это не только иерусалимский крест) — министр обороны США, и к нему никаких вопросов у Рубио нет. Окей. Как говорится, вы не понимаете. Это другое.

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Это другое» и объяснения американских военных, которые на голубом глазу говорили своим подчиненным, что атака США на Иран — это «часть божественного плана». Что? Да. С 28 февраля в Американский фонд свободы вероисповедания военнослужащих (MRFF) поступило более 200 обращений от солдат и офицеров, включая морскую пехоту, военно-воздушные и космические силы. Все они заявляли, что командиры использовали библейскую риторику и христианские термины для оправдания войны с Ираном.

Один из заявителей, назвавшийся сержантом подразделения, которое может быть развернуто «в любой момент» для участия в операциях против Ирана, сообщил в жалобе, что их командир «настоятельно просил нас сказать нашим солдатам, что все это было „частью божественного плана“. И он специально сослался на многочисленные цитаты из Книги Откровения, касающиеся Армагеддона и неминуемого возвращения Иисуса Христа», отмечает The Guardian.

Он сказал, что «президент Трамп был помазан Иисусом зажечь сигнальный огонь в Иране, чтобы вызвать Армагеддон и отметить его возвращение на Землю». автор одной из жалоб в MRFF

Жалоба этого сержанта была подана от имени 15 военнослужащих, в том числе 11 христиан, одного мусульманина и одного еврея.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«Всякий раз, когда Израиль или США вовлекаются в события на Ближнем Востоке, мы получаем информацию о христианских националистах, которые захватили власть в нашем правительстве и, конечно же, в Вооруженных силах США», — заявил The Guardian президент MRFF, ветеран военно-воздушных сил Майки Вайнштейн. По его мнению, полученные сообщения указывают на рост христианского экстремизма в армии и, что особенно тревожно, сейчас заявители сообщают о безграничной эйфории своих командиров, которые воспринимают «войну, санкционированную Библией», что в их картине мира, несомненно, является неоспоримым «признаком быстрого приближения фундаменталистского христианского Конца времен».