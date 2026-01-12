В Иране уничтожили 150 машин скорой помощи в ходе протестов

Во время беспорядков, сопровождающих массовые акции протеста в Иране, уничтожили около 150 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim .

По данным агентства, в ходе недавних волнений атакам подверглись объекты медицинской инфраструктуры и оборудование экстренных служб.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи в Иран терминалов спутниковой связи Starlink. Предполагается, что это позволит участникам акций обходить ограничения доступа в интернет, введенные иранскими властями.

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Они начались на фоне падения курса национальной валюты и роста цен. В ряде регионов акции сопровождались столкновениями с полицией и лозунгами против политической системы страны. Сообщалось о погибших и пострадавших как среди силовиков, так и среди участников протестов.