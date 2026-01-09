Участникам беспорядков в Иране пригрозили смертной казнью

Смертная казнь грозит участникам беспорядков в Иране, которые будут повреждать имущество или вступать в столкновения с силами правопорядка. Об этом заявил прокурор Тегерана Али Салехи, его слова передала иранская гостелерадиокомпания IRIB .

«Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны», — сказал прокурор.

Он подчеркнул, что подход к террористам будет сдерживающим. По его словам, их будут судить за войну против государства. По иранским законам такое преступление карается смертной казнью.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США придут на помощь участникам мирных акций протеста в Иране, если власти «будут их убивать». Он подчеркнул, что американцы готовы действовать.