У границы Ирана зафиксировали активность ударных вертолетов США

Телеграм-канал «Русское оружие» сообщил о повышенной активности ударных вертолетов ВВС США в воздушном пространстве Ирака вблизи границы с Ираном. По оценке авторов паблика, речь может идти о подготовке авиационной поддержки возможного прорыва в Иран групп военизированных курдских формирований с целью дестабилизации обстановки.

В публикации говорится о полетах ударных вертолетов AH-64D Apache, прикрытие которых, как предполагается, могут обеспечивать истребители пятого поколения F-22A Raptor. Канал не исключает, что в этом случае возможен их контакт с истребителями Су-35СЭ ВВС Ирана.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи в Иран терминалов Starlink на фоне ограничений доступа к интернету, введенных иранскими властями. Предполагается, что это может позволить участникам протестов обходить блокировки связи. По данным сервиса NetBlocks, общенациональное отключение интернета в Иране зафиксировали 8 января.

По информации издания, обсуждаются и другие варианты реагирования, включая кибермеры, дополнительные санкции в отношении Тегерана и иные шаги. Окончательных решений пока не принято, так как обсуждение находится на ранней стадии.

Массовые акции протеста в Иране продолжаются с конца декабря. Они начались в Тегеране на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен, а затем распространились на другие города. Ранее Трамп заявлял о готовности США вмешаться, если иранские власти будут жестко подавлять протесты.