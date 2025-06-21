В Иране убили командира сил БПЛА КСИР

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана Джудаки

ЦАХАЛ ликвидировал командира второго подразделения сил БПЛА ВВС Корпуса стражей Исламской революции Аминпура Джудаки. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Вчера (в пятницу) ВВС атаковали и уничтожили Амина Фор Джудаки, командира второго подразделения беспилотных летательных аппаратов в составе ВВС Корпуса стражей Исламской революции, применив истребители», — отметил представитель ЦАХАЛ.

Иранский командир организовал сотни запусков дронов по Израилю из района Ахваз на юго-западе Ирана. После гибели командующего силами БПЛА ВВС Тахера-Пура 13 июня Джудаки занял его место и играл главную роль в операциях.

Ранее иранские войска ударили по израильским авиационным базам Неватим и Хацерим. Также они атаковали военные и командные центры и объекты оборонной промышленности.