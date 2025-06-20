Иран ударил по авиабазам на юге Израиля

Запущенные из Ирана ракеты поразили авиационные базы Израиля Неватим и Хацерим. Как подчеркнули в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), это стало ответом на воздушные атаки.

Иранские военные сообщили, что запустили 20 июня наибольшее количество ракет для поражения военных авиабаз Израиля.

«Они сыграли важную роль в преступлениях против иранского народа», — заявили в КСИР.

В пресс-службе добавили, что также под удар попали военные и командные центры и объекты оборонной промышленности, которые власти Израиля использовали для нападения Иран, сектор Газу, Ливан и Йемен.

В пятницу, 20 июня, после объявления Ирана о нанесении удара по Израилю серия взрывов прогремела в Хайфе. По данным медицинской службы страны (МADA) тяжелые ранения получили двое мужчин и 16-летний подросток. Общее количество пострадавших составило 21 человек. В организации подчеркнули, что это не окончательные данные.