Несколько американских военных попали в плен. Такое заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, его слова привели на сайте государственной телерадиокомпании Исламской Республики IRIB.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — сообщил секретарь.

На прошлой неделе Лариджани заявил, что США потеряли около 500 военнослужащих. Официально Вашингтон на тот момент признал гибель шести человек личного состава ВС.

В ходе американо-израильской атаки ранение получил сын погибшего аятоллы Али Хаменеи. Моджтаба считается не просто сыном аятоллы, а преемником и одной из самых влиятельных фигур в Корпусе стражей исламской революции.

Совет экспертов Ирана соберется на заседание в течение суток, чтобы обсудить назначение нового верховного лидера. Иранцев призвали не распространять недостоверную информацию о личности нового верховного лидера.