Телеканал Al Hadath сообщил о ранении Моджтабы Хаменеи в ходе атаки на Иран

Моджтаба Хаменеи, сын недавно погибшего верховного лидера Али Хаменеи, получил ранение в ходе американо-израильской атаки. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

Моджтаба считается не просто сыном аятоллы, а преемником и одной из самых влиятельных фигур в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Несколько дней назад иранские власти фактически выбрали его рахбаром, духовным лидером Исламской республик.

Официальное назначение Мотжабы Хаменеи власти Ирана не проводили. Его отец, жена и сын погибли в результате первого удара США и Израиля.

Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Израильские сотрудники служб безопасности считают, что сын покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи жив — но был ранен в результате авиаудара.

Трамп объявил, что США 7 марта нанесут по Ирану «очень сильный удар». США рассматривали возможность «полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов».