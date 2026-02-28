В Иране практически пропал интернет

После ударов США и Израиля в Тегеране начались проблемы с интернетом

Серьезные проблемы с интернет-соединением появились в Тегеране на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Об этом РИА «Новости» сообщили местные жители и родные иранцев за пределами Исламской Республики.

Из-за границы иранцы не могут связаться с родственниками и знакомыми в стране через мессенджеры.

Международная служба мониторинга Сети NetBlocks сообщила, что интернет в Иране практически полностью прекратил работу на фоне ударов военных США и Израиля.

Иран возложил на США ответственность за эскалацию конфликта. Власти республики предупредили, что считают законными целями государства, помогающие атакам по своей территории. В Белом доме объясняли удары по Ирану якобы исходящими от страны ядерной и ракетной угрозами.

Ранее стало известно как минимум о 51 погибшем и 60 пострадавших в результате израильской атаки на школу в городе Минаб на юге Ирана.