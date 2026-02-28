Число погибших при атаке Израиля на школу в Иране превысило 50

Минимум 51 человек погиб, еще 60 получили ранения в результате атаки Израиля на школу в городе Минаб на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«На данный момент в результате атаки Израиля по начальной школе для девочек в Минабе погиб 51 учащийся, еще 60 учениц получили ранения», — указали журналисты.

Ранее телеканал IRNA сообщал о 42 погибших и 48 раненых школьниках.

Иран возложил ответственность за эскалацию конфликта на США. В регионе закрыли воздушное пространство. Тегеран предупредил, что будет считать законными целями государства, помогающие израильским атакам.

В Белом доме обосновали удары по Ирану якобы исходящими от страны ракетной и ядерной угрозами.