В Иране опровергли гибель экс-президента Ахмадинежада

Информацию о том, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был застрелен в Тегеране, не соответствует действительности. Об этом сообщило агентство IRNA.

По данным иранских СМИ, на Ахмадинежада действительно было совершено покушение, но он выжил. Местный блогер Vahid назвал источником фейка аккаунт Terror Alarm в соцсети X, который часто публикует неправдивые сообщения.

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил покушение на Ахмадинежада в центре столицы Ирана. Мужчина в маске выстрелил в политика, когда тот гулял с женой и двумя сыновьями.

Также ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового главы Генштаба ВС Ирана Али Шадмани в результате авиаударов. Израильские военные атаковали штаб-квартиру в центре Тегерана. В ответ ВС Ирана атаковали авиабазы на территории Израиля, писали «Известия».