В Иране опровергли гибель экс-президента Ахмадинежада

Информацию о том, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был застрелен в Тегеране, не соответствует действительности. Об этом сообщило агентство IRNA.
По данным иранских СМИ, на Ахмадинежада действительно было совершено покушение, но он выжил. Местный блогер Vahid назвал источником фейка аккаунт Terror Alarm в соцсети X, который часто публикует неправдивые сообщения.
Ранее сообщалось, что неизвестный совершил покушение на Ахмадинежада в центре столицы Ирана. Мужчина в маске выстрелил в политика, когда тот гулял с женой и двумя сыновьями.