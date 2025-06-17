Израиль ликвидировал нового начальника Генштаба Ирана

Жертвой израильских ночных ударов по Ирану стал начальник Центрального штаба ВС страны (штаба войск ПВО) «Хатам-аль-Анбия» генерал КСИР Али Шадмани. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Во второй раз ЦАХАЛ уничтожил начальника военного Генштаба Ирана, главного военного командующего режима Али Шадмани», — сообщили представители израильской армии.

Удар истребителей израильских ВВС по штаб-квартире в центре Тегерана произошел минувшей ночью.

Несколько дней назад, утром 14 июня, ЦАХАЛ нанес удары по целям в Тегеране. Тогда авиация впервые с начала боевых действий атаковала объекты на расстоянии более 1500 километров от границы. Военные задействовали ракеты класса «земля — воздух». Жертвами атаки стали два заместителя начальника ВС Ирана.