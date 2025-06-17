Экс-президента Ирана Ахмадинежада застрелили в Тегеране

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада застрелили на улице в Тегеране. Об этом сообщило Report.

По данным издания, преступление произошло во вторник, 17 июня. Ахмадинежада погиб от рук неизвестного в маске в центре города.

В момент нападения экс-президент находился рядом со своей супругой и двумя сыновьями. Официального подтверждения информации о расправе пока нет.

Ранее стало известно о гибели руководителя разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакика. Иран в отместку провел новую волну ракетных операций, пообещав продолжить удары до полного уничтожения израильского политического режима.

Вечером 17 июня ВС Ирана нанесли удары по авиабазам в Израиле. Обстрелы привели к перебоям в электричестве в нескольких городах.