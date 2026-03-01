В Иране начались митинги после смерти верховного лидера Хаменеи

Fars сообщило о толпе скорбящих в городе Урмия. Женщины в Дехдашти оплакивали аятоллу, держа в руках его фотографию. В Мешхеде у мавзолея паломники скандировали лозунги против США и Израиля, показало Tasnim.

Гибель Хаменеи подтвердили несколько проправительственных агентств. Аятолла погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране утром 28 февраля. Правительство объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция Хаменеи была разрушена после того, как Тель-Авив объявил ее своей целью. Президент США Дональд Трамп назвал аятоллу одним из самых злых людей в истории.