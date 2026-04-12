После переговоров США и Ирана сохранились серьезные противоречия

После завершения третьего раунда консультаций между американскими и иранскими делегатами в Исламабаде между Ираном и США сохранились серьезные противоречия. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«Между иранской и американской делегациями на переговорах все еще сохраняются серьезные разногласия. Теперь дело за США — им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», — говорится в материале.

Иранское правительство уже заявило, что переговоры, несмотря на имеющиеся разногласия, будут продолжены. В третьем раунде консультаций также участвовали экспертные и технические группы, которые обменивались текстами обсуждаемых вопросов.

Ранее в Италии заявили, что в случае частичного принятия американцами условий Ирана на переговорах в Пакистане можно будет говорить об успехе Тегерана. Если же США полностью примут пункты из иранского списка, то это будет свидетельствовать о капитуляции Вашингтона и Тель-Авива.