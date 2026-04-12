Иран и США завершили третий раунд переговоров и договорились продолжить их 12 апреля

IRIB: Иран и США завершили третий раунд переговоров, четвертый пройдет 12 апреля

В Исламабаде делегации Ирана и США завершили третий раунд консультаций. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB .

«Подошел к концу очередной раунд переговоров между Ираном и США в Исламабаде. Стороны при участии экспертных и технических групп обмениваются текстами обсуждаемых вопросов», — сказано в сообщении.

Агенство Tasnim уточнило, что по предложению Пакистана и с одобрения обоих делегаций, переговоры продлят еще на один день.

«Учитывая необоснованные требования американской делегации и настойчивое стремление иранской стороны защитить интересы своего государства <…> очередной раунд переговоров состоится в воскресенье», — сообщило агентство.

Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке начались в субботу при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций.

Иранскую делегацию возглавил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Американскую — вице-президент США Джей Ди Вэнс.