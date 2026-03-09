В Иране заявили, что США пожалеют о своей агрессии на Ближнем Востоке

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выступил с заявлением после избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Исламской Республики. Об этом сообщил местный телеканал Al Jazeera .

«Под командованием Моджтабы Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас», — сказали в Генштабе.

В ведомстве добавили, что Иран продолжит отстаивать свои интересы и безопасность перед лицом заговоров противника.

Ранее стало известно, что военное руководство Ирана присягнуло на верность новому верховному лидеру Исламской Республики.

Совет экспертов принял решение об избрании Моджтабы Хаменеи, сына аятоллы Али Хаменеи, 8 марта.