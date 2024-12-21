В Иране 10 человек погибли в ДТП с автобусом

Tasnim News: пассажирский автобус упал в горную долину в Иране, есть погибшие

Пассажирский автобус упал в горную долину в провинции Лурестан в Иране. Жертвами аварии стали 10 человек, сообщило агентство Tasnim News .

По данным издания, ЧП произошло в районе Паалам на дороге между городами Андишмек и Полдоктар.

Травмы получили 17 пассажиров, среди них есть тяжелораненые. Причиной аварии назвали ошибку водителя, который нарушил скоростной режим и потерял управления над транспортным средством.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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