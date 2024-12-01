Огромная металлическая птица рухнула на толпу во Франции, пострадали 13 человек
Le Figaro: 13 человек пострадали при падении железной птицы во Франции
Огромная металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля. Об этом сообщило издание Le Figaro.
Праздник в честь наступающего Рождества проходил в коммуне Трувиль-сюр-Мер. На улице, где проходил фестиваль, установили гигантскую птицу, которая парила над толпой на специальных тросах.
Конструкция обрушилась на людей. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего на фестивале были около сотни человек.
Участников праздника эвакуировали с места происшествия. Двое пострадавших — пожилые люди, один мужчина получил открытый перелом, уточнила газета Ouest France. В спасательной операции участвовали военные. Предварительно, обошлось без жертв.
Ранее во Франции мужчина с топором напал на людей в электричке. В вагоне произошла потасовка с участием несовершеннолетних, пострадали 10 человек.