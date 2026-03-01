В Ираке объявили траур после смерти аятоллы Хаменеи

INA: в Ираке ввели трехдневный траур после смерти аятоллы Хаменеи

Власти Ирака объявили трехдневный траур в стране после подтверждения смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство INA .

Соболезнования Ирану в связи с гибелью аятоллы Хаменеи выразил представитель кабмина Ирака Басем аль-Авади.

«Приносим соболезнования в связи с гибелью господина Али Хаменеи. Его путь служения народу Ирана завершился мученической гибелью человека, сохранившего верность принципам и защищавшего нацию перед лицом гнета и несправедливости», — заявил спикер правительства.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, в том числе по Тегерану. Государственное телевидение Ирана подтвердило смерть Хаменеи. В воскресенье в Исламской Республике соберется совет для избрания нового верховного лидера.

Иран ответил ракетными ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.