МИД России осудил нападение на участников церковной службы в Иордании

Нападение на участников поминальной церковной службы в иорданской деревне Хаммуд стало попыткой нарушить межконфессиональный мир и согласие в стране. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Ведомство назвало недопустимыми нападения на религиозные объекты и находящихся там людей. Россия также подтвердила солидарность с Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В ведомстве выразили соболезнования руководству страны, семьям погибших и всему иорданскому народу, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Атака произошла 23 октября в губернаторстве Керак на западе страны. По предварительным данным, погибли семь человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.