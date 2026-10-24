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    МИД России осудил нападение на участников церковной службы в Иордании

    Фото: РИА «Новости»

    Нападение на участников поминальной церковной службы в иорданской деревне Хаммуд стало попыткой нарушить межконфессиональный мир и согласие в стране. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

    Ведомство назвало недопустимыми нападения на религиозные объекты и находящихся там людей. Россия также подтвердила солидарность с Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    В ведомстве выразили соболезнования руководству страны, семьям погибших и всему иорданскому народу, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

    Атака произошла 23 октября в губернаторстве Керак на западе страны. По предварительным данным, погибли семь человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

    *«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.