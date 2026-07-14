Жительница Индии на раннем сроке родила в авторикше четверню

В округе Мандла индийского штата Мадхья-Прадеш женщина родила четверню в авторикше по пути в больницу. Все дети скончались, семья обвинила в их смерти медицинскую службу. Об этом сообщило агентство PTI .

Схватки начались на седьмом месяце беременности. Не дождавшись медиков, женщина поехала в больницу на авторикше и родила в пути. Все четверо младенцев скончались.

Муж роженицы обвинил во всем медицинскую службу: женщине пришлось ехать в больницу самостоятельно из-за нехватки машин скорой помощи. Главный врач и руководитель отдела здравоохранения округа доктор Моханти заявил, что дети умерли не из-за халатности, а от последствий недоношенности.

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