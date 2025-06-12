В Индии невеста наняла четырех киллеров для убийства мужа в медовый месяц

Жестокое убийство в штате Мегхалая потрясло всю Индию — молодая жена наняла четырех киллеров для убийства мужа в медовый месяц. Женщину арестовали, ведется следствие, сообщила газета New York Post .

Тело 30-летнего Раджи обнаружили в лесном ущелье 2 июня, у него было перерезано горло и пропали ценные вещи. По версии следствия, его супруга Сонам вышла замуж по договоренности и в медовый месяц решила избавиться от новоиспеченного мужа. Для этого она наняла четырех киллеров.

Молодожены отправились в свадебное путешествие 20 мая, через четыре дня родственникам сообщили об их исчезновении. Через неделю нашли тело Раджи. Сонам задержали, когда она появилась в ресторане и позвонила брату. Полиция также арестовала трех подозреваемых в совершении убийства.

В городе Харидвар мать отдала насильникам свою 13-летнюю дочь в воспитательных целях. Мужчины насиловали девочку попеременно на глазах у женщины. Мать угрожала дочери, что убьет ее отца, если о насилии кто-нибудь узнает.