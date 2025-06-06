Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»

Полиция города Харидвара задержала видного функционера Индийской народной партии за издевательства над 13-летней дочерью. Женщина отдала ее двум насильникам и запрещала рассказывать о преступлении отцу, сообщил The Times of India .

Подозреваемая, занимавшая высокие посты в партийной структуре, несколько месяцев назад вместе с дочерью уехала от мужа. В январе она подговорила 33-летнего возлюбленного и его 30-летнего друга изнасиловать девочку. Они делали это восемь раз, всегда — на глазах женщины.

Мать угрожала дочери, что убьет ее отца, если о насилии кто-нибудь узнает. После нескольких месяцев мучений девочка рассказала ему. Мужчина обратился в полицию.

«Медицинское обследование девушки подтвердило факт сексуального насилия. <…> Мать девушки заставила ее вступить в физическую связь с мужчинами, сказав ей, что это нормальная часть движения вперед в жизни», — сообщил представитель спецслужб.

После возбуждения уголовного дела полиция задержала мать девочки и бойфренда. Их подельника объявили в розыск.

В Саратовской области 14-летняя школьница забеременела от 23-летнего курьера. Он получил три года тюрьмы.