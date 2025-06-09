В Индии медведь напал на спящего фермера и разодрал ему лицо

В Индии черный медведь подкрался к спящему 60-летнему фермеру Радху Чалану и вцепился ему в голову. Об этом сообщило издание Orissa Post .

Медведь напал на мужчину в районе Корапут, штат Одиша, в четверг, 5 июня. Фермер остался на ночь охранять свою кукурузную плантацию, а потом около четырех часов утра заснул. В это время из соседних полей с сахарным тростником вышел медведь и напал на него.

Находящиеся поблизости фермеры, услышавшие его крики о помощи, прибежали и прогнали хищника. Чалана с серьезными травмами головы и лица экстренно доставили в больницу. Позже его в критическом состоянии перевели в клинику в Джайпуре, где он сейчас находится на лечении.

Ранее медведь переплыл реку Амур ради встречи с подругой в Китае.

До этого в Дагестане косолапый залез во двор недостроенного бетонного здания и не смог выбраться обратно. Местные жители бросили ему лестницу, по которой он вылез.