Медведь попал в ловушку в Дагестане и выбрался с помощью лестницы

Baza: в Дагестане медведь залез во двор и выбрался с помощью лестницы

Медведь попал в ловушку в Дагестане, косолапый залез во двор, а обратно выбраться не смог. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

ЧП произошло в Докузпаринском районе. Медведь вошел сверху в недостроенное бетонное здание и не смог выбраться обратно из-за высоких гладких стен. Зверь громко ругался и сопел, пытаясь дотянуться до края, пока на помощь животному не пришли люди с лестницей.

Медведю кинули лестницу. Он догадался, как ее использовать, и как можно скорее убежал из деревни.

Ранее фотоловушка в Тунгусском заповеднике Красноярского края запечатлела «танцующего» медведя. Ничего не подозревающее дикое животное подошло к стволу дерева и начало об него тереться.

Специалисты объяснили действия тем, что таким образом медведь метит территорию, чтобы объявить сородичам о своем статусе. Также он засмаливает шерсть, чтобы его не кусали мошки и комары.