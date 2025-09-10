«В игру включились третьи лица»: в Непале не исключили продолжения протестов

Жители Непала ждут заявлений от правительства, сейчас в стране спокойно. Об этом рассказала гид Евгения Маркова. Сейчас женщина находится в Катманду.

Она прокомментировала ситуацию с протестами в Непале и предположила, что они могут продолжиться.

«Новости к утру: природа решила вмешаться и послала дождь. Вчера было уже реально не по себе, так как в игру включились третьи лица (не те молодые ребята), которые устроили массовый вандализм и погромы неуправляемой толпой», — подчеркнула гид.

По ее словам, на фоне беспорядков из тюрем сбежали порядка 1,5 тысячи заключенных. Туристов эвакуировали.

«Сейчас тихо, все ждут, что будет дальше», — уточнила она.

Беспорядки вспыхнули 8 сентября в Катманду и распространились на другие города Непала. На фоне протестов ушел в отставку премьер-министр Непала Шарма Оли. В прессе появились сообщения, что митингующие заживо сожгли жену экс-главы правительства Джала Натха Кханала.