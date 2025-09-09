Премьер-министр Непала ушел в отставку из-за беспорядков

Глава правительства Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Непала Шарма Оли на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране подал в отставку. Об этом сообщила газета The Himalayan Times .

«С учетом сложившейся в стране чрезвычайной ситуации и в целях содействия усилиям по конституционному политическому урегулированию я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра», — заявил Оли.

Власти Непала в конце прошлой недели запретили деятельность ряда социальных сетей, которые в установленный срок не зарегистрировались в Министерстве связи.

Под запрет попали платформы Meta* — WhatsApp*, Instagram* и Facebook*, LinkedIn, Reddit, YouTube и социальная сеть X. Представитель оппозиции Хит Радж Панди назвал такое решение неприемлемым и предупредил, что ограничение социальных сетей приведет к хаосу в стране.

Протесты вспыхнули в понедельник в Катманду, а затем распространились на другие города. В столкновениях с полицией погибли 19 протестующих, еще более 500 пострадали.

Ранее из-за беспорядков в Джакарте перестали работать метро и платные дороги.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.