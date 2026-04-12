Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов выступил против отправки финских детей в лагерь «Артек» в Крыму. Об этом сообщил портал Yle .

Финская компания Sun Ray получила субсидии от администрации Хельсинки и занялась организацией таких поездок. Сазонов заявил, что власти не должны поддерживать подобную инициативу бюджетными деньгами.

«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», — сказал градоначальник.

Журналисты добавили, что Sun Ray сотрудничает с «Артеком» с 2025 года. Между тем, лагерь входит в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал финское правительство немедленно нормализовать отношения с Москвой, так как страна оказалась на грани катастрофического энергетического кризиса.