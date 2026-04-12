В Хельсинки возмутились отправкой детей в «Артек» за госсчет
Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов выступил против отправки финских детей в лагерь «Артек» в Крыму. Об этом сообщил портал Yle.
Финская компания Sun Ray получила субсидии от администрации Хельсинки и занялась организацией таких поездок. Сазонов заявил, что власти не должны поддерживать подобную инициативу бюджетными деньгами.
«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», — сказал градоначальник.
Журналисты добавили, что Sun Ray сотрудничает с «Артеком» с 2025 года. Между тем, лагерь входит в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании.
