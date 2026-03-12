Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал финское правительство немедленно нормализовать отношения с Москвой, так как страна оказалась на грани катастрофического кризиса. Он написал в соцсети X , что только Россия сможет их спасти.

Профессор призвал финские власти немедленно открыть восточную границу. Он предупредил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке и закрытия Ираном Ормузского пролива республика приближается к эпическому кризису.

«ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!» — заявил он.

Еще в конце 2025 года состояние финской экономики резко ухудшилось: банкротства местных компаний стало рекордом для страны в XXI веке, выросла безработица. При этом кризис оказался комплексным, затронув нефтяную и энергетическую сферу, а также отрасль производства удобрения.

Неизвестно только, решится ли президент Финляндии Александр Стубб обратиться к России за помощью. Ведь политика финских властей по отношению к россиянам носит неприкрытый дискриминационный характер, что подтвердил тот же запрет на покупку недвижимости для граждан РФ.