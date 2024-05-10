Жителей Волчанска начали эвакуировать | 360°

Мир 10 мая 2024, 19:52 Жителей Волчанска начали эвакуировать Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области

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Власти Украины начали эвакуацию жителей города Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил глава подконтрольной Украине Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили «Общественному радио».

«Сейчас мы эвакуируем население. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов», — отметил он.

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По словам Гамбарашвили, основная масса населения выезжает на личном транспорте.

Волчанск расположен на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе проживали свыше 17 тысяч человек.

Украинские власти ранее приняли решение вывезти из Харькова стратегические предприятия и научные производства, чтобы оставить в городе только заводы для ремонта военной техники.

До этого председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов объявил эвакуацию жителей 47 приграничных населенных пунктов.