В Хайфе прогремел мощный взрыв после анонсированного ракетного удара Ирана

После того как Иран анонсировал новую ракетную атаку на Израиль, в Хайфе прогремел мощный взрыв. Его момент попал на видео, кадры разошлись по социальным сетям.

По данным Ynet, при атаке три человека получили тяжелые ранения и еще 14 — легкие. Всего, предположительно, Иран выпустил по целям 23 ракеты.

Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что при ударе по Беэр-Шеве удалось поразить израильский офис компании Microsoft. В свою очередь, местные СМИ писали, что ракета упала возле здания, повредив несколько близлежащих домов.

Утром Армия обороны Израиля атаковала технологический парк в окрестностях иранского города Решт, расположенного на Каспийском море.